V Srbiji začetek šole v senci majskih tragedij, v Ukrajini ob grožnjah z bombami

Beograd/Kijev, 1. septembra - V Srbiji se je za približno 760.000 učencev danes začela šola. Začetek novega šolskega leta se sicer odvija v senci majskih strelskih pohodov in razprav o tem, ali so oblasti po streljanju na beograjski osnovni šoli sprejele ustrezne ukrepe za varnost otrok. V senci groženj z bombami so v šolske klopi danes sedli tudi otroci v Ukrajini.