Spodbude za nakup tehnične opreme pri razdeljevanju donirane hrane 12 upravičencem

Ljubljana, 1. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru letošnjega javnega razpisa za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 12 upravičencem izplačalo 49.790 evrov. Kot so danes sporočili z ministrstva, bodo finančna sredstva izplačana do sredine septembra.