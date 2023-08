Meloni obiskala prizorišče skupinskega posilstva mladoletnic

Neapelj, 31. avgusta - Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes obiskala neapeljsko predmestje Caivano, kjer so tolpe prejšnji mesec skupinsko posilile dve mladoletni dekleti, stari 13 in 11 let. Posilstva v kraju, ki velja za leglo organiziranega kriminala, so pretresla vso državo, Meloni pa je dejanje tolpe označila za nečloveški zločin.