Mesec krvnih bolezni v znamenju osveščanja o pravočasnem odkrivanju bolezni

Ljubljana, 31. avgusta - S prvim septembrom se bo začel mesec krvnih bolezni, ki bo potekal v znamenju osveščanja o pravočasnem odkrivanju, prepoznavanju in zdravljenju krvnih bolezni. Strokovnjaki opozarjajo, da so simptomi teh bolezni, kot sta huda utrujenost in nepojasnjena povišana telesna temperatura, zelo splošni in zato pogosto spregledani.