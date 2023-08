Kranj bogatejši za štiri urbane eko pametne klopi

Kranj, 31. avgusta - Kranj je bogatejši za štiri urbane eko pametne klopi. Izdelane so na okolju prijazen način, iz slovenskega lesa, in delujejo na sončno energijo. Ob oddihu in druženju bodo nudile možnost polnjenja mobilnih naprav, pri čemer bo polnjenje brezplačno, so sporočili iz Mestne obline Kranj in skupine Elektra Gorenjska, ki je klopi mestu podarila.