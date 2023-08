New York, 30. avgusta - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je brez naprezanja prebil v 3. krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V 2. krogu turnirja z nagradnim skladom 60 milijonov evrov je drugi nosilec s 6:4, 6:1 in 6:1 odpravil Španca Barnabeja Zapato Mirallesa.