Okinava, 30. avgusta - Slovenija je na 19. svetovnem prvenstvu v košarki pričakovano zabeležila tri zmage proti Venezueli, Gruziji in Zelenortskim otokom, naslednji dve preizkušnji proti Avstraliji in Nemčiji pa bosta pokazali, do kam lahko seže zasedba kapetana Luke Dončića.