Program Aktivno v šolo za pot v šolo poziva k organizaciji Pešbusov ali Bicivlakov

Ljubljana, 31. avgusta - Aktivna pot v šolo peš, s kolesom ali s skirojem prispeva k zdravju in dobremu počutju otrok, pa tudi k razvoju njihove samostojnosti in zdravih potovalnih navad, so sporočili iz programa Aktivno v šolo. Občine in šole pozivajo, naj pot v šolo organizirajo s Pešbusom ali Bicivlakom.