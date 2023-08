Gasilska zveza Slovenije vseskozi v stiku z društvi, pomagajo tudi pri zagotavljanju opreme

Ljubljana, 30. avgusta - Številna gasilska društva so v intervencijah po poplavah obrabila opremo, ki jo zdaj primanjkuje. V Gasilski zvezi Slovenije trdijo, da so vseskozi v stiku z vsemi društvi, pomagajo pa tudi z razporejanjem gasilcev in zagotavljanjem potrebne opreme, a le, če se društva na njih obrnejo po pomoč, je za STA pojasnil poveljnik zveze Franci Petek.