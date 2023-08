Koprski kriminalisti prijeli osumljenca ropa in povzročitve hude telesne poškodbe

Koper, 30. avgusta - Koprski kriminalisti so v torek prijeli 38-letnika, ki je osumljen, da je pretekli teden oropal in hudo poškodoval 67-letnika. Dejanje je storil ob prisotnosti osemletnega otroka, o čemer so kriminalisti obvestili pristojni center za socialno delo. Osumljenega 38-letnika so policisti s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.