V mariborskem Europarku lani 180 milijonov evrov prometa

Maribor, 30. avgusta - Trgovine in lokali v mariborskem nakupovalnem središču Europark, ki bo to jesen obeležilo 23 let poslovanja, so lani ustvarile 180 milijonov evrov prometa, število obiskovalcev pa je preseglo 7,2 milijona. Kot je povedala vodja centra Simona Mandl, gre za izjemne številke, skupaj pa jih je doslej obiskalo že 145 milijonov obiskovalcev.