Na Sardiniji ujeli Francoza z 41 kilogrami kamenčkov s plaže

Cagliari, 29. avgusta - Na Sardiniji so cariniki oglobili francoskega turista, ki je s plaže na tem italijanskem otoku želel nezakonito odnesti 41 kilogramov kamenčkov in kamnov. Ujeli so ga med kontrolo njegovega avtomobila, ko se je želel vkrcati na trajekt za Nico. Moški mora plačati 3000 evrov globe, kamenje pa so mu zasegli, so v torek poročali italijanski mediji.