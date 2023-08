Shell bo imel po tri bencinske servise v Celju in Mariboru

Ljubljana, 29. avgusta - Med 39 bencinskimi servisi, ki jih je Shell Adria v Sloveniji odkupil od madžarske energetske skupine Mol, se jih največ, po trije, nahaja v Celju in Mariboru, sledijo Murska Sobota, Koper in Slovenske Konjice, kjer bo imelo podjetje po dve bencinski postaji nekdanjega OMV Slovenija, so danes sporočili iz Shella.