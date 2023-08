Japonska in Kitajska v sporu zaradi izpustov vode iz Fukushime

Tokio/Peking, 29. avgusta - Oblasti v Tokiu so danes od Kitajske zahtevale, naj zagotovi varnost japonskih državljanov, potem ko so iz Pekinga poročali o metanju opek v stavbo japonskega veleposlaništva in drugih incidentih. Gre za zaostrovanje spora med državama zaradi izpuščanja hladilne vode iz nuklearke Fukushima, kar so na Kitajskem ostro kritizirali.