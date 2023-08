Ob robu BSF več dvostranskih srečanj

Bled, 28. avgusta - Premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta danes ob robu Blejskega strateškega foruma opravila več ločenih dvostranskih srečanj. Golob se je med drugim sešel s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem, s katerim sta govorila o širitvi EU na Zahodni Balkan in nedavnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo.