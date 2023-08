Rim, 28. avgusta - Nogometaši Udineseja so osvojili prvo točko v italijanskem prvenstvu v sezoni 2023/24. Po uvodnem domačem porazu proti Juventusu z 0:3 so danes v gosteh igrali neodločeno s Salernitano 1:1. Ob 20.45 se bo začela zadnja tekma 2. kroga med Cagliarijem in milanskim Interjem.