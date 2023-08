V avtonomni coni Christiania na Danskem po novem streljanju napovedujejo omejitve

Koebenhavn, 28. avgusta - V avtonomni coni Christiania v središču Koebenhavna je minuli konec tedna prišlo do streljanja s smrtnim izidom, domnevno povezanega s trgovanjem z drogami. Slednje so v Christianiji, dolgoletnem zatočišču hipijev, anarhistov in umetnikov, doslej tolerirali, sedaj pa tako prebivalci tega območja kot oblasti želijo vzpostaviti red.