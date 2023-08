Ljubljanska borza: Indeks dopoldne v zelenem

Ljubljana, 28. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobi 0,24 odstotka. Dražijo se delnice Krke, Zavarovalnice Triglav, NLB in Cinkarne Celje, v minusu so v prvi kotaciji le delnice Luke Koper. Vlagatelji so doslej največ zanimanja pokazali za delnice novomeškega farmacevta.