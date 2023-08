Slovenija prvič dobiva mladinskega podnebnega delegata

Ljubljana, 28. avgusta - Slovenija prvič dobiva podnebnega mladinskega delegata. Ministrstvo za okolje, podnebje in energije in Mladinski svet Slovenije sta namreč objavila objavila razpis za mladinskega delegata Slovenije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Prijave so možne do 15. septembra, delegat pa se bo med drugim udeležil letošnje podnebne konference COP28 v Dubaju.