Na Agri danes v ospredju čebelarji, gozdarji in mladi kmetje

Gornja Radgona, 27. avgusta - Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra so bili danes v ospredju čebelarji, gozdarji, podeželska mladina, kmetijska mehanizacija in avtohtone pasme. V Gornji Radgoni se je danes mudila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko, ki si je ogledala tržnico mladih kmetov, okronala prvo gozdarsko kraljico in podelila priznanja najboljšim sekačem.