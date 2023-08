Olimpija in Mura Nona nadaljujeta mrtvi tek

Ljubljana, 27. avgusta - Igralke v 1. slovenski ženski nogometni ligi so odigrale tekme 3. kroga. Najboljši ekipi v ligi, Mura Nona in ljubljanska Olimpija, sta dosegli identični zmagi z 10:0. Prekmurke so ugnale Primorje, Olimpija pa Gažon. Tako Olimpija kot Mura Nona imata stoodstotni izkupiček.