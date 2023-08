Marko Snoj pasjim prijateljem posvetil knjižni spomenik

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 26. avgusta - Za mnoge ljudi so psi dragoceni spremljevalci v njihovem življenju. Kako pomembna je vez med človekom in psom, se zaveda doktor jezikoslovnih znanosti Marko Snoj, ki je štirinožnim prijateljem posvetil cel slovar. Knjiga je, kot pravi, spomenik živalim, ki so se pred okoli 15.000 leti odločile živeti v podrejenem in brezpogojnem sožitju z nami.