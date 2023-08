Slovenija in Hrvaška bosta sodelovali pri zatiranju bolezni vinske trte

Moravske Toplice, 25. avgusta - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in hrvaška ministrica za kmetijstvo Marija Vučković sta podpisali memorandum o soglasju med ministrstvoma o sodelovanju na področju zdravja rastlin. Med drugim bodo sodelovali pri preprečevanju širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice.