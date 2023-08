Zavarovalnice lani izplačale za 1,7 milijarde evrov bruto odškodnin

Ljubljana, 27. avgusta - Zavarovalnice, ki delujejo v Sloveniji, so lani obračunale skupno za 2,62 milijarde evrov bruto premij, kar je 6,9 odstotka več kot predlani, in za 1,72 milijona evrov bruto odškodnin, kar je 11,2 odstotka več kot leto prej. Odškodnine so predvsem zaradi večjega števila opravljenih zdravstvenih storitev rasle hitreje kot premije.