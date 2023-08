Sporočilo uredništvom - sprejem generalnega sekretarja Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in regionalne direktorice IFRC pri predsednici republike

Ljubljana, 25. avgusta - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ob 11.30 v vili Podrožnik na Cesti 27. aprila 59 sprejela generalnega sekretarja Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) Jagana Chapagaina in regionalno direktorico IFRC Brigitte Bischoff Ebbesen. Na začetku srečanja je predviden fototermin, so navedli v uradu predsednice.