Ljoba Jenče: Petje je zame duhovna praksa

pogovarjala se je Eva Horvat

Cerknica, 28. avgusta - Pevka in pravljičarka Ljoba Jenče je življenje posvetila ohranjanju glasbenega, kulturnega in duhovnega izročila naših prednikov, še posebej rodne Notranjske. V 35 letih ustvarjanja je pela po celem svetu, od OZN v New Yorku do Tibeta, kjer so z njo spontano zapeli budistični menihi. Pravi, da ima ljudska pesem neizmerno moč, tudi povezovanja.