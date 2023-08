New York, 24. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so padle še pred ključnim nagovorom predsednika Federal Reserve Jeromea Powella, v katerem je povedal, da so se donosi državnih obveznic ponovno povzpeli navzgor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.