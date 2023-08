Notranjski muzej odpira vrata festivala Mesto krasa

Postojna, 25. avgusta - V Notranjskem muzeju Postojna bo danes in v soboto potekal prvi družinski festival krasa z naslovom Mesto krasa, na katerem napovedujejo sklop kulturnih in kulinaričnih dogodkov za otroke in družine, od humornega stand-up vodstva po stalni razstavi o krasu do predavanj o kraških vodonosnikih, opazovanja ptic in degustacije lokalnih dobrot.