Demokracija o delovanju levega in desnega političnega tabora (24. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Metod Berlec v komentarju Razlike v delovanju političnih blokov v času kriz so očitne piše o delovanju levega in desnega političnega tabora. Nedavna ujma je pokazala razliko v političnem delovanju taborov v Sloveniji. Za levega je značilno, da je obseden z oblastjo in dela vse, da jo obdrži, desni pa med vladanjem gradi in ne ruši, piše avtor.