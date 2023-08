Beletrina koordinator dveh evropskih založniških projektov

Ljubljana, 24. avgusta - Založba Beletrina je postala koordinator dveh evropskih projektov - štiriletnega ThinkPub in dvoletnega Novel Europe. V okviru razpisa European cooperation projects bo z več evropskimi partnerji zagnala konzorcij ThinkPub, ki bo vzpostavil digitalno knjižnico, v sklopu projekta Novel Europe pa bodo izdali prevode 12 romanov iz prav toliko jezikov.