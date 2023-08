V petek spletni seminar za podjetja glede oddaje ocene škode

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo skupaj z gospodarskimi organizacijami v petek ob 12. uri pripravilo spletni seminar za podjetja in podjetnike, na katerem bodo med drugim predstavili, katere pomoči po poplavah so na voljo ter kako se prijavi škodo in poda vlogo za pridobitev pomoči.

Predstavniki gospodarskega in drugih ministrstev bodo na seminarju predstavili ukrepe pomoči za gospodarstvo, način ocene škode v gospodarstvu za prijavo škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka ter obrazec za prijavo škode.

Udeleženci seminarja bodo pridobili tudi informacije glede vlog za povračila nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo ter glede prijave škode na infrastrukturi, je danes sporočilo gospodarsko ministrstvo.

Prijaviti se je treba do petka do 10. ure na naslovu http://gzs.1ka.si/a/bcfdbd07.

Za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode po poplavah je po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bila sprejeta kmalu po poplavah v začetku meseca, na voljo več ukrepov.

Delodajalci, ki zaradi poplav delavcem ne morejo zagotavljati dela, lahko pridobijo subvencijo države za čakanje na delo, in sicer v višini 80 odstotkov nadomestila, ki ga izplačujejo delavcem, vključenim v ukrep. Posameznega delavca lahko na začasno čakanje na delo napotijo največ za obdobje od 3. avgusta do 31. oktobra letos.

Delavci, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (poplav), so upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo prejeli, če bi delali, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. To nadomestilo bo država delodajalcem povrnila v celoti, in sicer za obdobje od 3. avgusta do 31. decembra letos.

Vloge za subvencije za čakanje na delo in za odsotnost z dela zaradi višje sile je treba oddati do 28. avgusta.

Samozaposleni, ki jim bodo prihodki zaradi posledic poplav letos glede na lani upadli za najmanj 50 odstotkov, lahko dobijo pomoč države za obdobje od avgusta do konca leta. Pomoč znaša 1200 evrov na mesec za samozaposlene, 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna, in 1020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Izjava, ki jo bodo morali samozaposleni predložiti za pomoč, bo na eDavkih na voljo predvidoma 25. septembra. Vložiti jo je treba do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra.

Podjetja lahko zaprosijo za povrnitev dela škode na strojih in opremi in na zalogah ter zaradi izpada prihodka. Dobijo lahko pomoč v višini do 60 odstotkov škode, če so imela sklenjeno zavarovanje, oz. do 50 odstotkov škode, če zavarovanja niso imeli. Pri tem lahko dobijo predplačilo, in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode. V tem primeru morajo škodo prijaviti do 1. septembra. Za podjetja, ki predplačila ne potrebujejo, pa je rok za prijavo 20. september.

Podjetjem so na voljo tudi različne oblike likvidnostne pomoči.