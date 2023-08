Vietnamski proizvajalec obutve za Nike, Adidas in Reebok množično odpušča

Hošiminh, 23. avgusta - Eden največjih vietnamskih proizvajalcev obutve za znamke, kot so Nike, Adidas in Reebok, PouYuen Vietnam bo ukinil 1200 delovnih mest. Podjetje, ki spada pod okrilje skupine Pou Chen Group s sedežem na Tajvanu, je obsežno odpuščanje napovedalo že tretjič letos, kot razlog za to pa navedlo pomanjkanje naročil.