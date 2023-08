V Kopru otroški gledališki festival Pri svetilniku

Koper, 23. avgusta - V Gledališču Koper se bo drevi s premiero krstne uprizoritve plesne predstave na podlagi Dnevnika Ane Frank začel 3. Mednarodni otroški festival Pri svetilniku. Do konca meseca se bo v gledališču in na Martinčevem trgu zvrstilo sedem predstav za najmlajše. Uprizorili jih bodo ansambli gledališč iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije in Makedonije.