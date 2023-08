Delodajalci: Za mizo ESS le ob spoštovanju pravil in enakovrednem partnerstvu

Ljubljana, 23. avgusta - Delodajalske organizacije se bodo za mizo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) vrnile, če bodo dobile vabilo, ob tem pa zagotovila vlade, da v prihodnje ne bo več prihajalo do zlorab instituta ESS in bodo obravnavane kot enakovreden partner, so njihovi predstavniki pojasnili za STA. Delodajalci so socialni dialog zamrznili sredi julija.