V Zimbabveju prve volitve po smrti Mugabeja

Harare, 23. avgusta - V Zimbabveju bodo danes potekale predsedniške in parlamentarne volitve, prve po smrti dolgoletnega avtoritarnega voditelja Roberta Mugabeja. Za predsedniški stolček v državi, ki jo pestita huda gospodarska kriza in visoka inflacija, se bosta v prvi vrsti pomerila Mugabejev naslednik Emmerson Mnangagwa in opozicijski voditelj Nelson Chamisa.