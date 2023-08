Dest iz Barcelone na posojo k PSV

Eindhoven, 21. avgusta - Nogometaš Barcelone in ameriški reprezentant Sergino Dest bo do konca sezone igral kot posojen igralec PSV Eindhovna, so danes sporočili iz nizozemskega kluba. V sporočilu piše, da bo imel PSV ob koncu sezone možnost odkupiti 10-milijonsko pogodbo ameriškega nogometaša, ki ima tudi nizozemsko državljanstvo, saj je rojen v Almereju.