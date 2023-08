V požaru pri Šenčurju poškodovani trije gasilci

Šenčur, 20. avgusta - Med intervencijo v sobotnem požaru na gospodarskem objektu v naselju Srednja vas pri Šenčurju so se poškodovali trije gasilci. Po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj dva gasilca zdravniške pomoči nista potrebovala, ena gasilka pa se je nadihala plina in so ji pomoč nudili v zdravstveni ustanovi. V požaru je nastala velika materialna škoda.