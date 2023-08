Kočevje, 20. avgusta - V Kočevju se je v soboto odvilo državno prvenstvo v sprint triatlonu, ki vključuje 750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in 5 km teka. Državna prvaka sta postala Ul Denša in Tjaša Vrtačič, so sporočili s Triatlonske zveze Slovenije (TZS).