V Rovtah maša in slovesnost ob 30. obletnici postavitve farnih plošč

Rovte, 20. avgusta - Ob 30-letnici postavitve farnih spominskih plošč, 80-letnici ustanovitve domobranske vojske in ob prihajajočem evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov bo popoldne potekala spominska maša in slovesnost v Rovtah nad Logatcem. Slavnostni govornik na slovesnosti bo predsednik Nove Slovenske zaveze Matija Ogrin.