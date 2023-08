Pregled - šport, 17. 8. (četrtek)

MARIBOR/GYOR/HELSINKI - Nogometaši Celja so si zagotovili 4. krog kvalifikacij za konferenčno ligo, saj so tudi na povratni tekmi premagali beloruski Neman Groden (4:1), Maribor pa je moral tudi na domačem stadionu priznati premoč turškemu Fenerbahčeju (0:3). Znan je hkrati tekmec Olimpije v zadnjem krogu kvalifikacij evropske lige. To bo azerbajdžanski Qarabag, ki je na dveh tekmah 3. kroga s skupnim izidom 4:2 izločil HJK Helsinke.

LEON - Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na dirki po Burgosu dobil razgibano tretjo etapo od Sargentes de la Lore do Villarcaya (183 km) in prevzel tudi majico skupno vodilnega. Roglič, ki je vpisal svojo 75. zmago kariere in deseto v sezoni.

NYON - Dva nogometaša Manchester Cityja, Kevin De Bruyne in Erling Haaland, ter Argentinec Lionel Messi so finalisti za nagrado igralec sezone 2022/23 po izboru Evropske nogometne zveze (Uefa). Med trenerji so finalisti Španec Pep Guardiola, ki vodi Manchester City, Italijan Simone Inzaghi, ki je z Interjem iz Milana igral v finalu lige prvakov, ter njegov rojak Luciano Spalletti, ki je z Napolijem postal italijanski prvak in se uvrstil v četrtfinale lige prvakov.

BUDIMPEŠTA - Dvakratni olimpijski prvak v teku na 1500 m (1980, 1984) Sebastian Coe bo tudi prihodnje štiri leta vodil Svetovno atletiko. Na volilnem kongresu v Budimpešti so delegati 66-letnem Britancu, ki ni imel protikandidata, s 192 od možnih 195 glasov zaupali nov štiriletni mandat.

LJUBLJANA - Prireditelji letošnjega turnirja WTA, ki se iz Portoroža seli v Ljubljano, so sporočili prvi seznam prijavljenih teniških igralk. Na turnirju bosta nastopili obe najboljši Slovenki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, izmed prijavljenih tujih igralk je najvišje uvrščena Avstrijka Julia Grabher.