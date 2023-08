Letošnji festival v San Sebastianu bo odprl zadnji film Hayaa Miyazakija

San Sebastian, 17. avgusta - Letošnji filmski festival v španskem San Sebastianu bo odprl zadnji film japonskega režiserja Hayaa Miyazakija The Boy and the Heron, so danes sporočili organizatorji. Animirano fantazijsko pustolovsko dramo, za katero je Miyazaki dejal, da je njegov zadnji film, bodo prikazali 22. septembra, ko bo film tudi doživel evropsko premiero.