Vlada opredelila nove interventne ukrepe, v DZ po nujnem postopku prihodnji teden

Ljubljana, 17. avgusta - Vlada je na današnji seji opredelila nabor ukrepov, ki jih bo vgradila v interventni zakon za pomoč po poplavah. Med njimi so tehnična pisarna, pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, izredna solidarnostna pomoč in moratorij na posojila. Predlog zakona bodo ministri potrdili prihodnji četrtek in ga po nujnem postopku poslali v DZ.