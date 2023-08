Junija novo rekordno število delovno aktivnih

Ljubljana, 17. avgusta - Število delovno aktivnih se je junija povečalo peti mesec zapored, in sicer za približno 1300 oseb, s tem pa je doseglo novo najvišjo vrednost, odkar se spremlja ta podatek, so sporočili iz državnega statističnega urada. Povečanje je bilo najizrazitejše v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.