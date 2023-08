Jadralki na EP razreda 29er v boj za kolajno

Stockholm, 17. avgusta - V švedskem Stockholmu so jadralci na evropskem prvenstvu razreda 29er v sredo popoldan zaključili s kvalifikacijami. Alja Petrič in Caterina Sedmak sta bili 26. in šesti v ženski konkurenci. S tem sta se uvrstili v zlato skupino in se podajata v boj za odličja med dekleti.