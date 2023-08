Zaradi gozdnih požarov na severozahodu Kanade izredne razmere

Ottawa, 16. avgusta - Regionalne oblasti severozahodnega dela Kanade so v torek razglasile izredne razmere potem, ko so se gozdni požari nenadoma razširili ter začeli ogrožati mesto z 20.000 prebivalci Yellowknife, poroča španska agencija EFE. Po Kanadi še vedno divja več kot 1000 gozdnih požarov, ki so doslej uničili 13,5 milijona hektarjev površin.