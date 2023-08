Litva zapira dva od šestih mejnih prehodov z Belorusijo

Vilnius/Minsk, 16. avgusta - Litovska vlada je danes sprejela odločitev, da bosta od petka dalje zaprta mejna prehoda Šumskas in Tverečius na meji z Belorusijo, s katero si Litva deli skoraj 680 kilometrov meje in šest mejnih prehodov. Litovske oblasti so odločitev sprejele zaradi skrbi ob prisotnosti pripadnikov ruske najemniške vojaške skupine Wagner na ozemlju Belorusije.