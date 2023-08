Delovati začele mobilne ekipe za psihosocialno pomoč prebivalcem na prizadetih območjih

Ljubljana, 16. avgusta - Z današnjim dnem so začele delovati mobilne ekipe za psihosocialno pomoč prebivalcem na prizadetih območjih. Ekipe bodo prebivalcem, ki so se znašli v stiski, nudile razbremenilne pogovore. Vsi, ki so v stiski, se lahko po pomoč obrnejo na območne enote NIJZ, kjer bodo koordinatorji predstavljali vez z mobilnimi ekipami.