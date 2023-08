Sarajevske oblasti zgrožene nad SFF zaradi filma Heroji Halijarda

Sarajevo, 16. avgusta - Sarajevske oblasti so obsodile prikazovanje srbskega filma Heroji Halijarda na 29. Sarajevskem filmskem festivalu (SFF) zaradi poveličevanja četnikov in vojnega zločinca Draže Mihailovića. Organizatorji festivala so pojasnili, da so bili tudi sami presenečeni. Dodali so, da so bili prikazani le izseki iz filma, čeprav niti to ni bilo dogovorjeno.