Pregled - šport, 14. 8. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Slovenska košarkarska reprezentanca je konec prejšnjega tedna v Malagi opravila enega zadnjih pripravljalnih nastopov pred svetovnim prvenstvom v Aziji. Prvi zvezdnik Luka Dončić in soigralci bodo že v torek odpotovali na Japonsko. S seznama za SP je selektor Aleksander Sekulić danes kot zadnja črtal Aljaža Kunca in Američana Jordana Morgana. Za Slovenijo sta bili prijateljski tekmi v Malagi predzadnja stopnička v okviru priprav na svetovno prvenstvo. V šestih nastopih je zabeležila zmagi proti Kitajski in Črni gori ter dvakrat izgubila z Grčijo ter po enkrat z evropskimi in svetovnimi prvaki Španci ter z olimpijskimi zmagovalci in prvimi favoriti SP Američani. Izbranci selektorja Sekulića bodo v torek že odpotovali v Tokio, kjer jih 19. avgusta čaka še zadnja pripravljalna tekma proti Japonski, uvodno preizkušnjo na SP pa bodo igrali 26. avgusta proti Venezueli. V skupini F igrata še reprezentanci Zelenortskih otokov in Gruzije.

LJUBLJANA - V zadnji tekmi 4. kroga Prve lige Telemach je Koper izgubil z Muro z 1:3 (0:1).

HAAG - Na svetovnem prvenstvu olimpijskih jadralskih razredov v Haagu je aktualni evropski in svetovni prvak Toni Vodišek v formuli kite začel s tremi zmagami na prvih štirih regatah, eno tretje mesto pa za zdaj ne šteje v seštevek. V skupnem seštevku je na drugem mestu za Singapurcem Maximilianom Maederjem, ki je danes prav tako trikrat zmagal, v zadnji regati pa je bil mesto pred Vodiškom. Jadralca sta sicer tekmovala v različnih skupinah.

BUDIMPEŠTA - Kristjan Čeh bo prvo ime trinajstčlanske slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo od 19. do 27. avgusta v Budimpešti. V metu diska bo branil zlato z lanskega prvenstva v ameriškem Eugenu. Marca sta se s srebrnima medaljama na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu izkazali Tina Šutej in Anita Horvat. "Moj prvi cilj je, da ubranim naslov svetovnega prvaka. Sposoben sem dobro nastopiti. Čeprav na nekaj prejšnjih tekmah nisem nastopil najbolje, je zadnja tekma v Estoniji deset dni pred kvalifikacijami na SP pokazala, da sem sposoben vreči daleč. Konkurenca je velika, peterica je v izjemni sezoni v metu diska presegla 70 m. Šved Daniel Stahl ter Litovca Mykolas Alekna in Andrius Gudžius pa so zelo dobro pripravljeni," je na novinarski konferenci pred odhodom ekipe na SP povedal Čeh.

MURSKA SOBOTA - Slovenski nogometni prvoligaš Mura je z današnjim dnem prekinil sodelovanje s trenerjem članske ekipe Dejanom Grabićem. Do nadaljnjega, vključno z današnjo tekmo, bo ekipo vodil pomočnik trenerja Darjan Slavic, so zapisali pri Muri.

LJUBLJANA - Zmagovalec teniškega mastersa 1000 v Torontu Italijan Jannik Sinner je na današnji lestvici ATP napredoval za dve mesti in je po novem šesti igralec sveta. Napredoval je tudi Danec Holger Rune, ki je mesto pred njim. Na vrhu ostaja Španec Carlos Alcaraz, ki je pred drugim igralcem sveta, Srbom Novakom Đokovićem, še nekoliko povečal prednost. Slovenci so daleč od najvišjih mest, v prvi tisočerici sta le dva igralca. Blaž Rola je napredoval na 470. mesto, Bor Artnak pa je glede na minuli teden prehitel 20 igralcev in je sedaj na 602. mestu.

LJUBLJANA - Poljska teniška igralka Iga Swiatek, ki na svetovni lestvici WTA vodi od 4. aprila lani, še naprej ostaja številka 1. Druga je Belorusinja Arina Sabalenka, tretja pa je ostala zmagovalka turnirja v Montrealu, Američanka Jessica Pegula. Slovenija ima tri igralke med prvo dvestoterico, najboljša je Tamara Zidanšek, ki je napredovala na 120. mesto. Kaja Juvan in Veronika Erjavec sta obe izgubili po eno mesto; Juvan je 148., Erjavec pa 180. na svetu.