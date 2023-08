Tedenski pregled - svet od 11. do 17. 8.

Ljubljana, 18. avgusta - Rusija je nadaljevala zračne napade na Ukrajino, cilje v Rusiji so znova dosegli droni, Ukrajina je v protiofenzivi ponovno zavzela del ozemlja na vzhodu države. V svetu narašča število obolelih s covidom-19. Požari so pustošili v Kanadi, na Tenerifih in Mauiju, kjer narašča število žrtev. Vrstile so se nove smrti nezakonitih prebežnikov na morju.